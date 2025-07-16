Güneydoğu'da Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu'da bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağını açıkladı. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olması konusunda uyarıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ile sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yarın 21.00 sıralarına kadar bölge genelinde rüzgarın güney ve batı yönlerden zaman zaman kuvvetli, yerel olarak da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ayrıca, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Vatandaşlara, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
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