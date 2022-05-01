1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Alandaki sendika üyeleri

Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Selahattin Talu'nun açıklaması

Siirt

Siirt'te KESK, DİSK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği ile bazı sivil toplum kuruluşlarınca 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe HDP, CHP ve DEVA Partisi temsilcileri katıldı.

Eğitim-Sen Siirt Şube Başkanı Selahattin Talu, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Talu, "Savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ayrımcılığa karşı eşitliği, haksızlığa karşı adaleti, yoksulluğa karşı insanca bir yaşam mücadelesini yükselteceğiz." dedi.

Öte yandan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Doğanay arasında, HDP'nin alandaki etkinliğe katılımı ile alanda müzik çalınması ve halay çekilmesi konularında gerginlik yaşandı.