Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşti

Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (Southeastern Europe Defence Ministerial-SEDM) Süreci Genelkurmay Başkan Yardımcıları Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, SEDM Sekreteryası koordinesinde, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında yapılan toplantıya, ev sahibi ülke temsilcisi olarak Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert ile beraber 16 Genelkurmay Başkan Yardımcısı, ülke temsilcileri ve 3 bölgesel kuruluş (SEESAC, RACVIAC ve RCC) katıldı.

Toplantıda, Güneydoğu Avrupa ve ötesinde istikrar, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesine önemli katkılar sunan SEDM ve SEDM üyesi ülkeler tarafından oluşturulan Güneydoğu Avrupa Tugayı (South Eastern Europe Brigade-SEEBRIG) faaliyetlerine ve geleceğine yönelik görüşmelerde bulunuldu.

Toplantı sonucunda üye ülkeler tarafından bölgesel dayanışmanın vurgulandığı Ortak Bildiri metni imzalandı.