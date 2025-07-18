Güneydoğu Anadolu'da Sıcak Hava Uyarısı

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Meteoroloji, 19 Temmuz'dan itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Sıcaklıklar 25 Temmuz'a kadar bu seviyede kalacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 19 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, 25 Temmuz Cuma gününe kadar sürecek.

Söz konusu periyotta sıcaklığın 4 ile 6 derece artması beklenirken, sıcaklığın Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 45, Mardin'de 41, Batman'da 43, Siirt'te 42 ve Şırnak'ta ise 39 derece civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanların açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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