Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için öğle saatlerinden itibaren başlayacak kuvvetli rüzgar hakkında uyarıda bulundu. Rüzgarın zamanla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde güney yönlerden bugün öğle saatlerinden itibaren başlayıp 22.00'a kadar sürmesi beklenen kuvvetli rüzgarın yerel olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Vatandaşlar, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ve toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel
Görenler tepki gösterdi! Flamengo'dan Beşiktaş'a transfer göndermesi

Türk taraftarlar tepkili! İmza sonrası yaptıkları paylaşıma bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.