Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler

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Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu'da öğleden sonra gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanağın, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu, Meteoroloji, Gaziantep, Güncel, Haberler

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