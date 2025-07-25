Güneydoğu Anadolu'da 4-8 Derece Sıcaklık Artışı Bekleniyor

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 26 Temmuz'dan itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yüksek sıcaklıkların 2 Ağustos'a kadar süreceğini açıkladı ve özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılar için uyarılarda bulundu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, 2 Ağustos Cumartesi gününe kadar sürecek.

Söz konusu periyotta sıcaklığın 4 ile 8 derece artması beklenirken, sıcaklığın Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 46, Batman'da 46, Mardin ve Siirt'te 44, Şırnak'ta ise 42 derece civarında olması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanların açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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