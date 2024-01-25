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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

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Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bazı illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı iller için kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Gaziantep çevreleri, Osmaniye'nin doğusunun yüksekleri, Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kuzeyi ile Diyarbakır'ın ve Adıyaman'ın kuzey ve batısının yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı, Şanlıurfa ve Mardin'in güneyi, Diyarbakır ve Adıyaman'ın güney ve doğusu, Kilis ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur görülecek.

Yağışların, ertesi gün saat 06.00'ya kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Güneydoğu Anadolu Osmaniye Hava Durumu Doğa Güncel Haberler

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