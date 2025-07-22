Güneyde Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Güneyde Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, meteoroloji 'aşırı sıcak' uyarısı yaptı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda dinleniyor ve serinlemek için su kenarlarını tercih ediyor.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hissedilen hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "aşırı sıcak" uyarısı verilen kentlerden Adana'da, nem oranı yüzde 50 ölçüldü.

Hava sıcaklığının 38, hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceyi aşması nedeniyle sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlarda sakinlik oluştu.

Dışarı çıkanlar, mesire alanlarındaki gölgeliklerde ve ağaçların altında vakit geçirdi. Yasak ve uyarılara rağmen bazı çocuklar ile gençler, sulama kanallarında yüzdü.

Öte yandan toplu taşıma araçlarını bekleyenler için Bülent Angın Bulvarı'na kurulan klimalı duraklardan bazılarının çalışmadığı görüldü.

Mersin'de hissedilen sıcaklık 43 dereceye ulaştı

Mersin'de öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının 43 dereceye, nem oranının da yüzde 89'a çıkması hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde bunaltıcı hava nedeniyle sahil ve meydanlar sakin kaldı.

Dışarı çıkanlar ağaçların altında dinlendi, bazı kişiler de serinlemek için Mezitli ve Yenişehir ilçelerindeki kumsallardan denize girdi.

Evcil hayvanlarını dışarı çıkaranlar, kıyı şeridinde yürüyüş yaptı.

Hatay'da sıcaktan bunalanlar derede yüzdü

Hatay'da da hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı, nem oranı ise yüzde 67 ölçüldü.

Sıcaktan bunalanlar, merkez Antakya ilçesi Tahtaköprü Mesire Alanı'nda piknik yaptı. Ziyaretçiler, buradaki derede yüzerek serinlemeye çalıştı.

Osmaniye

Hissedilen sıcaklığın 43 dereceye, nem oranının yüzde 50'ye çıktığı Osmaniye'de, birçok cadde ve sokak boş kaldı.

Doğada vakit geçirmek isteyenler, Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı Şelalesi'nde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar su kenarında piknik yaptı, bazıları da çayda yüzdü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
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