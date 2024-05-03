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Güney ve Güney Doğu Asya'da Aşırı Sıcaklar Okulları Kapatıyor

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Güney ve Güney Doğu Asya'daki birçok ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle okullar geçici olarak kapatılıyor. Hindistan'ın Kerala eyaletinde okullar 6 Mayıs'a kadar kapalı olacak. Bangladeş'te ise hava sıcaklığının 37 derece üstüne çıkması nedeniyle eğitime ara verildi. Kamboçya'da devlet okullarında eğitim süresi 2 saate düşürüldü. Filipinler'de ise sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildi.

Güney ve Güney Doğu Asya'daki birçok ülkede aşırı sıcaklar, okulların geçici bir süre kapanmasına neden oldu.

Gulf Today gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın Kerala eyaletinde hükümet, eyaletteki okulların 6 Mayıs'a kadar kapatılmasına karar verdi.

Hindistan Meteoroloji Departmanının verilerine göre, Kerala'da geçtiğimiz ay 5 sıcak hava dalgası kaydedildi.

Bölgede yeterince fırtına olmamasının ve ülkenin güneydoğu kıyılarına yakın bir antisiklonik sirkülasyonunun sıcak hava dalgalarına neden olduğu belirtildi.

NBC News'un haberine göre, hava sıcaklığının 37 derece üstüne çıktığı Bangladeş'te de eğitime ara verildi.

Ülkede yaklaşık 33 milyon çocuğun okula gidemediği kaydedildi.

Kamboçya'da da devlet okullarına, eğitimi günde 2 saate düşürme çağrısı yapıldı.

Sıcaklığın tehlikeli seviyelere ulaştığı belirtilen Filipinlerde ise, yüz yüze eğitime 4 gün ara verildi. Başkent Manila'da hava sıcaklığının 37 dereceyi geçebileceği tahmin ediliyor.

Singapur Dünya Gözlemevi Direktörü Benjamin Horton, sıcaklıklara uzun süreli çözüm bulunmasının önemine dikkati çekerek, "Sera gazı emisyonu sorununu ele almamız gerekiyor." dedi.

Sıcaklıkların normalin 5,5 derece üzerine çıkarak 41,9 dereceye ulaştığı Kerala'da 29 Nisan'da, 2 kişi güneş çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Hindistan'da ise kayda geçmiş en sıcak nisan ayı yaşanırken, toplamda 9 kişi sıcaklardan dolayı hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Filipinler Hindistan Doğu Asya Bangladeş Kamboçya Çevre Hava Durumu Dünya Güncel Haberler

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