Güney Sudan ve Etiyopya ikili ilişkileri görüştü

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya geldi.

Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da bir araya geldi.

Günübirlik resmi çalışma ziyareti için Cuba'ya gelen Etiyopya Başbakanı Ahmed'i havalimanında Devlet Başkanı Mayardit karşıladı.

Güney Sudan Dışişleri Bakan Vekili Deng Dau Deng Malek, iki liderin görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, Güney Sudan'da yeniden canlandırılan barış anlaşmasının uygulanmasını da kapsayan bölgesel boyutlu ikili meselelerin masaya yatırıldığını belirten Malek, ikili ilişkiler ve ortak öneme sahip konular hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

Malek, görüşmenin, bölgesel istikrarı ele alması ve Güney Sudan'daki barış anlaşmasının uygulanmasını teşvik etmesi açısından oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Güney Sudan, Etiyopya ile tarihi bağlarına değer veriyor ve Etiyopya'nın Güney Sudan'ın barış ve istikrarına gösterdiği yoğun ilgiyi takdir ediyor." ifadelerini kullandı.