Güney Sudan Kızamık Salgını İlan Etti

JUBA, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Sudan, son 38 epidemiyolojik haftada teyit edilen vaka sayısındaki sürekli artışın ardından Pazar günü kızamık salgını ilan etti.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü John Rumunu, ülke genelinde 22 ilçede 31 can kaybı olduğunu ve 2.471 kızamık vakası bildirildiğini söyledi.

Rumunu, Güney Sudan'ın başkenti Juba'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülke genelindeki laboratuvarca doğrulanmış kızamık vakalarının sayısına dayanarak, ulusal sağlık bakanlığı şu anda Güney Sudan'da bir kızamık salgını ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

Rumunu, Güney Sudan'ın, başta kesintiye uğrayan rutin aşılama hizmetleri ve tamamlayıcı aşılama faaliyetlerinin yetersiz uygulanması nedeniyle 2021'den beri tekrarlanan kızamık salgınlarına tanık olduğunu belirtti.

Rumunu, "2020 yılında yapılan son ulusal kızamık aşılama kampanyasının kapsamı önerilen yüzde 95'lik hedefin altında gerçekleşti ve yüzde 85'in altında kaldı" dedi.

Rumunu, hastalığın bulaşma derecesini belirlemek, ülke genelinde rutin aşılama hizmetlerini güçlendirmek, kızamık aşılama kampanyaları yürütmek ve hastalıktan kaynaklanan komplikasyonları gidermek için derhal bir epidemiyolojik araştırma yürüteceklerini söyledi.