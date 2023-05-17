Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisinden yükseköğretimde işbirliği mesajı

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) toplantısında yükseköğretim alanında her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Uluslararası Üniversiteler Konseyi (UÜK) toplantısında yükseköğretim alanında her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

UÜK'nin düzenlediği toplantıya Guandong, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb ve UÜK Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu katıldı.

Türkiye ile yükseköğretim işbirliği anlaşması imzalandığını söyleyen Guandong, ülkesindeki üniversitelerin araştırma ve eğitim programlarını geliştirmek istediğini belirtti.

Guandong, bütün alanlarda işbirliğine açık olduklarını ve diğer Afrika ülkeleri büyükelçileri ile toplantı yapılması halinde destek vereceklerini dile getirdi.

Azizoğlu, hedeflerinin Afrika ülkelerinin yükseköğretim kurumlarıyla işbirliğini artırarak bu kurumlara ivme kazandırmak olduğunu ifade etti.

UÜK'nin 32 ülkeden 157 rektörü ve 1000'in üzerinde üniversite üyesini bünyesinde barındırdığına işaret eden Azizoğlu, şimdiye kadar 20 ülkede Türk Dili ve Edebiyatı bölümü açtıklarını ve bu çabalarının diğer ülkelerde de süreceğini aktardı.

Azizoğlu, bir sonraki yönetim kurulu toplantısında Afrika ülkelerine yönelik yükseköğretim çalışmaları ve çalıştaylar yapmaya dönük kararlar alınacağını kaydederek, 32 ülkenin büyükelçileriyle istişarede bulunacaklarını aktardı.