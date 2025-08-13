Güney Sudan, Filistinlilerin Yerleştirilmesi Konusundaki İddiaları Yalanladı

Güney Sudan, İsrail basınında yer alan Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesiyle ilgili iddiaları kesin bir dille yalanladı. Dışişleri Bakanlığı, bu haberlerin temelsiz olduğunu belirtti.

Güney Sudan, Gazze'deki Filistinlilerin Güney Sudan'a yerleştirilmesi için İsrail ile görüşmeler yürüttüğü yönündeki İsrail basınında yer alan haberleri yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Sudan'ın "Gazze'deki Filistin vatandaşlarının Güney Sudan'a yerleştirilmesi konusunda İsrail ile görüşmeler yürüttüğünü iddia eden son medya haberlerini kesin bir dille yalanladığı" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İsrail basınında yer alan iddiaların "temelsiz olduğu ve Güney Sudan hükümetinin resmi pozisyonunu veya politikasını yansıtmadığı" vurgulandı.

Açıklamada, medya kuruluşları, "gereken özeni göstermeye ve paylaşmadan önce haberleri resmi kaynaklarla teyit etmeye" çağrıldı.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
