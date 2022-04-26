Güney Sudan'daki iç çatışmalarda 72 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu, ülkenin Leer bölgesinde 12 Şubat - 7 Nisan'da yaşanan iç çatışmalarda 72 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BM Güney Sudan Özel Temsilcisi Nicholas Haysom, ülkedeki iç çatışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, birçok kişinin cinsel saldırıya maruz kaldığını belirtti.

Haysom, Leer bölgesinde 12 Şubat ile 7 Nisan'daki olaylarda 72 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Tecavüz ve cinsel saldırıların da yaşandığını açıklayan Haysom, bu dönemde 64 vakanın tespit edildiğini kaydetti.

Haysom, iç çatışmalar nedeniyle birçok market, ev ve iş yerinin yağmalandığı ve yaklaşık 40 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını belirterek "Mağdurlar ve hayatta kalanları korumak ve adaleti sağlamak için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.?

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 yılında taraflar barışa imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Ülkede artan şiddet olayları nedeniyle geçen ay Güney Sudan ordusu Tonji East vilayetinde operasyon düzenlemişti.