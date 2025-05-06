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Güney Sudan'daki Gıda Krizi İçin 379 Milyon Dolar Finansman Açığı

Güney Sudan'daki Gıda Krizi İçin 379 Milyon Dolar Finansman Açığı
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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Güney Sudan'daki gıda krizine yönelik insani yardımları artırmayı hedeflese de, 2025 yılı için 379 milyon ABD doları ihtiyacının olduğunu açıkladı. Yaklaşık 9,3 milyon insan insani yardım bekliyor.

JUBA, 6 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Güney Sudan'daki gıda krizine yönelik insani yardımları artırmayı amaçladıklarını ancak 2025 yılının geri kalan dönemi için 379 milyon ABD doları tutarında bir finansman açığı bulunduğunu duyurdu.

WFP'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre bu finansman açığı gıda krizinden etkilenenlerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, mayısta şiddetlenmesi beklenen yağmur mevsimi öncesi gıda sevkiyatlarının yapılması ve çeşitli lojistik desteklerin sağlanması için gerekli.

WFP, Güney Sudan'a ilişkin açıklamasında, 2025 yılında yaklaşık 9,3 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve bu sayının bir önceki yıla göre 300.000 kişi arttığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, yıllardır süren şiddet ile sel ve kuraklık gibi iklim kaynaklı afetler nedeniyle 1,8 milyondan fazla kişinin hala ülke içinde yerinden edilmiş durumda olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşa göre Güney Sudan, ülkeyi giderek daha savunmasız hale getiren bir dizi krizle karşı karşıya. Süregelen şiddet olayları, gıda ve beslenme eksikliği, ağır ekonomik koşullar ve iklim şokları gibi faktörler, Güney Sudan'da yaşanan krizi daha da derinleştiriyor.

WFP, " Sudan'da süren çatışmalar, 1,1 milyon kişinin Güney Sudan'a kaçmasına yol açarak mevcut durumu daha da ağırlaştırdı" diye belirtti.

Örgüt ayrıca, 2025 yılının Nisan-Temmuz aylarını kapsayan kıtlık döneminde 7,7 milyon kişinin ciddi düzeylerde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceği yönünde uyarıda bulundu.

WFP'ye göre yetersiz beslenme oranları artmaya devam ediyor. 3,2 milyon çocuk ve kadın açlık riskliyle karşı karşıya. Bu rakam, 2024'e kıyasla yüzde 28'lik bir artışa karşılık geliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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