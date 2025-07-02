Güney Sudan'da Sivil Şiddet Rekor Seviyelere Ulaştı

PORT Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), bu yılın ilk çeyreğinde ülkede 1607 sivilin hedef alındığını belgelediklerini ve bu sayının 2020'den bu yana herhangi bir üç aylık dönemde kaydedilen en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), ülkedeki şiddete ilişkin bir rapor yayımladı.

Raporda, Güney Sudan'daki sivillere yönelik şiddetin rekor seviyelere ulaşarak artmaya devam ettiği ifade edildi.

Yılın ilk çeyreğinde 1607 sivilin hedef alındığı bilgisi paylaşılan raporda, bu sayının, 2020'den bu yana herhangi bir üç aylık dönemde kaydedilen en yüksek rakam olduğuna dikkat çekildi.

İlk 3 ayda 739 kişi öldü

Raporda, 2025 Ocak-Mart aylarında 739 sivilin öldürüldüğü, 679 kişinin yaralandığı, 149 kişinin kaçırıldığı ve 40 kişinin çatışma ile bağlantılı cinsel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

En fazla sivilin etkilendiği bölgenin, Güney Sudan'ın kuzeyindeki Warrap Eyaleti olduğuna işaret edilen raporda, bu bölgede 428 kişinin hayatını kaybettiği ve 298 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Raporda ayrıca, çocuk mağdur sayısının 114'ten 171'e "keskin bir artış" gösterdiğine değinildi.

En çok çocuklar ve kadınlar etkileniyor

Kadınlar ve kız çocuklarının, cinsel şiddet ve diğer cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinden orantısız şekilde etkilenmeye devam ettiğine vurgu yapıldı.

Raporda ifadesine yer verilen BM Genel Sekreteri'nin Güney Sudan Özel Temsilci Yardımcısı Guang Cong, "Ülkede çatışmaları önlemek ve sivilleri korumak, öncelikle hükümetin sorumluluğundadır. Bu çatışmalar, ülke genelinde topluluklara büyük zararlar vermeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Cong, bölgesel ve uluslararası ortaklarla birlikte şiddet döngüsünü sona erdirmek amacıyla diyalog yoluyla çözümünü kolaylaştıracak ve failleri hesap vermeye zorlayacak kararlı çabalar çağrısında bulundu.