Güney Sudan'da Sel Felaketi, Binlerce Kişiyi Yerinden Etti

Son yıllarda iç çatışmalar ve iklim sorunları nedeniyle insani krizle karşı karşıya bulunan Güney Sudan'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketleri, binlerce evi ve tarım alanını sular altında bırakırken, ülke genelinde büyük çaplı bir yerinden edilme dalgasına neden oldu.

Eylülden bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu ülkedeki birçok eyalette yaşanan sel felaketleri mevcuttaki insani krizi daha da ağırlaştırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 23 Ekim itibarıyla 6 eyalette yaklaşık 961 bin kişi selden etkilendi. Bu kişilerin yüzde 92'sinden fazlası Jonglei ve Unity eyaletlerinde bulunuyor.

Halk yiyecek, temiz su ve barınak bulmakta zorlanıyor, ekonomik sıkıntılar ve sıtma gibi salgın hastalıkların tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor.

Pigi İlçesi Komiseri Suleiman Deng Thon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda yaşanan sel felaketinin yaklaşık 40 bin kişiyi yerinden ettiğini söyledi.

"Pigi'de su seviyesi 1,5 metreye kadar yükseldi. Halkın bir kısmı kanal boyunca barınmaya çalışıyor, bazıları ise Yukarı Nil Eyaleti'ndeki Wudwa ve Zinki bölgelerine taşındı." diyen Thon, ulusal ve uluslararası yardım kuruluşlarından kum torbası ve jeneratör talebinde bulundu.

Greater Pibor Eyaleti Yardım ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı David Ngiro Yangkon ise selin bölgede 113 binden fazla kişiyi etkilediğini, 43 bin kişinin evlerinden olduğunu aktardı.

Yangkon, "Sel tarlaları, evleri ve pazar yerlerini yok etti. İnsanların acil yardıma ihtiyacı var. Altı ilçede durum çok kötü. Pibor, Vertet, Gumuruk, Lekuangole, Pochala Kuzey ve Pochala Güney tamamen sular altında." diye konuştu.

Sıtma ve su kaynaklı hastalıkların giderek arttığına dikkati çeken Yangkon, şu ana kadar 5 binden fazla vakanın rapor edildiğini söyledi.

"Hiçbir gelirimiz yok, evimiz çöktü, her şeyimizi kaybettik"

Jonglei Eyaleti'nin Pigi İlçesi'ne bağlı Canal bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Nyok Lang Gajang, "Temmuz ayından bu yana evim ve tarlam su altında. Eşim ve çocuklarımla birlikte açık alanda kalıyoruz. Canal'daki tüm evler sular altında, yiyecek yok, tarlalar mahvoldu." ifadelerini kullandı.

Gajang, bölgedeki durumun giderek vahim bir hal aldığını, tıbbi tesislerin, okulların hasar gördüğünü, çocukların ağustostan bu yana okula gidemediğini ve yolların tamamen kapalı olduğunu anlattı.

Greater Pibor İdari Bölgesi'nden 33 yaşındaki 5 çocuk annesi Victoria Simon Chakor da geçimini sağlayamaz hale geldiğini belirtti.

Chakor, "Dükkanım selde yok oldu. Pazarda çalışanların çoğu kadın ama pazar da tamamen su altında. Şimdi hiçbir gelirimiz yok, evimiz de çöktü. Her şeyimizi kaybettik." diye konuştu.

Aylardır evinden uzakta yaşadığını aktaran Chakor, şu ana kadar hiçbir insani yardım almadıklarını ve ciddi açlıkla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Bu yıl sellerden 1,6 milyon kişinin etkilenmesi bekleniyor

Bu arada, Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanı Albino Akol Atak Mayom, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülke genelinde sellerden 1,6 milyon kişinin etkilenmesinin beklendiğini söyledi.

Mayom, "Hükümet olarak iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla yaklaşık 170 milyon dolarlık bir bütçe ayırmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Mayom, durumun son derece ciddi olduğunu vurgulayarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlara "acil ve koordineli müdahale" çağrısında bulundu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) raporuna göre, 24 Ekim itibarıyla 6 eyaletteki 26 ilçede yaklaşık 961 bin kişi selden etkilendi.

Jonglei ve Unity eyaletleri toplam vakaların yüzde 92'sini oluşturuyor. Yaklaşık 335 bin kişi yüksek bölgelere sığınmak zorunda kaldı.

Raporda ayrıca, mevcut sel seviyelerinin 2021, 2022 ve 2024 yıllarındaki büyük felaketlerin altında olduğu ancak tarihsel ortalamanın hala çok üzerinde seyrettiği belirtildi.