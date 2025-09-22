Güney Sudan'da Riek Machar ve Diğer 7 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

PORT Güney Sudan'da görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın "vatana ihanet" gibi suçlardan yargılanmalarına başlandı.

Juba'da bir mahkemede, Machar'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın "vatana ihanet" gibi suçlardan yargılandıkları davanın ilk duruşması yapıldı.

Devlet televizyonunun yayınladığı mahkeme görüntülerinde, mart ayından bu yana ev hapsinde bulunan Machar ilk kez görüldü.

Duruşmada, Machar'ın avukatı Geri Raimondo Legge, mahkemenin "anayasal olmayan, hukuksuz, yasalara aykırı ve geçersiz" olduğunu öne sürdü.

Legge, mahkemeden Machar'ın derhal görevine iadesini, suçsuz yere tutuklanıp alıkonulduklarını iddia ettiği diğer 7 kişinin de serbest bırakılmasını talep etti.

Nasir şehrine saldırılmasıyla gerginlik başladı

Çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, şubat ayında ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrine saldırmıştı.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Güney Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet'ten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta Machar ev hapsine çarptırılmıştı.

11 Eylül'de Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanacağı belirtilmiş ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar'ı görevden uzaklaştırmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Barış anlaşmasının ardından Machar görevine dönmüştü.