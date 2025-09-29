Güney Sudan'da Riek Machar'ın Yargılandığı Dava 1 Ekim'e Ertelendi

PORT Güney Sudan'da görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın "vatana ihanet" ve "terörizm" gibi suçlardan yargılandığı dava, 1 Ekim'e ertelendi.

Yerel basındaki haberlere göre başkent Juba'da kurulan özel mahkeme, Hakim James Alala başkanlığında toplandı.

Machar ve 7 sanığın hazır bulunduğu mahkemede, savunma heyetinin "yetkisizlik" nedeniyle davanın durdurulması talebi reddedildi.

Savunma heyeti, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının anayasal dokunulmazlığa sahip olduğunu ve bu dokunulmazlığın ancak parlamentonun üçte iki çoğunluğuyla kaldırılabileceğini savundu.

Savcılık ise mevcut yargılamanın uluslararası suçlar değil, iç hukuk kapsamındaki suçlarla ilgili olduğunu ve bu nedenle tamamen ulusal mahkemelerin yetkisi dahilinde bulunduğunu öne sürdü.

Savcılık ayrıca Geçici Anayasa'nın 103. Maddesi uyarınca yalnızca görevdeki Cumhurbaşkanının tam dokunulmazlığa sahip olduğunu, cumhurbaşkanı yardımcılarının ise bu korumadan yararlanmadığını vurguladı.

Yargıç Alala, kararında, Özel Mahkemenin davada Güney Sudan yasaları uyarınca yargılama konusunda tam ve yasal yetkiye sahip olduğunu belirtti.

Savcılığın dokunulmazlık konusundaki yorumuna katılan Alala, iddia makamının delillerini sunabilmesi için mahkemeyi 1 Ekim'e erteledi.

Nasir şehrine saldırılmasıyla gerginlik başladı

Çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, şubat ayında ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrine saldırmıştı.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet'ten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta Machar ev hapsine alınmıştı.

11 Eylül'de Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanacağı belirtilmiş ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar'ı görevden uzaklaştırmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Barış anlaşmasının ardından Machar görevine dönmüştü.