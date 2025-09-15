Güney Sudan'da Machar'ın Görevden Alınması ve Hükümetin Çöküşü

PORT Güney Sudan'da görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın lideri olduğu ana muhalefet partisi Güney Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO) hükümetin çöktüğünü savundu.

Ülkede imzalanan barış anlaşması gereğince iktidar ortağı olan SPLM-IO'dan, Machar'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanmasına karar verilerek görevden alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Machar'ın ve diğer tutukluların görevden alınmasının "kesin bir şekilde reddedildiği ve kınandığı" belirtildi.

Machar'ın görevden uzaklaştırılmasının, barış anlaşmasının siyasi ve güvenlik hükümlerini fiilen durdurduğu kaydedilen açıklamada, "Barış Anlaşması çerçevesinde kurulan hükümet çökmüş, yapısı ve meşruiyeti sona ermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Güney Sudan'daki mevcut rejimin artık barış anlaşmasına değil, "diktatörlük ve zorbalık yoluyla iktidarı elinde tutan gayrimeşru bir yapıya" dayandığı öne sürüldü.

Ana muhalefet partisinin açıklamasında, SPLM-IO'nun, ülkede rejim değişikliğini ve barış, adalet, eşitlik, demokrasi, hukuk devleti ve kalkınmaya dayalı yeni bir siyasi düzeni hedefleyeceği aktarıldı.

Nasir şehrine saldırılmasıyla gerginlik başladı

Çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, şubat ayında ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrine saldırmıştı.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki SPLM-IO'dan birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta Machar ev hapsine alınmıştı.

11 Eylül'de Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanacağı belirtilmiş ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar'ı görevden uzaklaştırmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Barış anlaşmasının ardından Machar görevine dönmüştü.