Güney Sudan'da Çatışmalarda 20 Kişi Hayatını Kaybetti

PORT Güney Sudan'ın kuzeydoğusundaki Yukarı Nil eyaletinin Mathiang kasabasında, Güney Sudan Halk Savunma Güçleri (SSPDF), Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLA-IO) güçleri ve silahlı kişiler arasında çıkan çatışmalarda en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Askeri bir yetkilinin yerel Radio Tamazuj haber sitesine verdiği bilgiye göre, çatışmalar pazartesi sabahı SPLA-IO güçleri ile "Beyaz Ordu" adlı milislerin SSPDF mevzilerine saldırısıyla başladı ve üç saat sürdü.

Çatışmalarda 4 SSPDF askerinin öldüğü, 8 askerin yaralandığı bilgisi paylaşılan haberde, 1 çocuğun çapraz ateşte kalarak yaralandığı belirtildi.

16 SPLA-IO mensubunun cesedinin bulunduğu ifade edilen haberde, sayılarının daha fazla olabileceği tahmin ediliyor.

Şubat ayında çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta, Machar ev hapsine alınmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabile ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.