Güney Sudan'da 21 Kişi Yargılanacak: Riek Machar da Aralarında

PORT Güney Sudan Adalet Bakanı Joseph Geng Akech, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanacağını açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre Bakan Akech, konuya ilişkin başkent Juba'da basın toplantısı düzenledi.

Akech, aralarında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Riek Machar'ın da olduğu 21 kişinin "cinayet, komplo, terör, vatana ihanet, kamu malını tahrip etme ve insanlığa karşı suçlar" suçlamalarıyla yargılanacağını belirtti.

Mahkeme duruşmalarının şeffaflık için yakında basına açık yapılacağını söyleyen Akech, vatandaşların da duruşmalara katılabileceğini aktardı.

Akech, soruşturma komisyonunun çalışmalarını profesyonel şekilde tamamladığını belirterek, davanın siyasi değil cezai nitelik taşıdığını vurguladı.

Adalet Bakanı, "Bu dava artık hukukun önündedir." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Güney Sudan halkına, silahlı kuvvetlerimize ve insani yardım çalışanlarımıza karşı suç işleyenler, konumları ne olursa olsun hesap verecek. Mağdurlar ve aileleri adaleti hak ediyor, hükümetimiz bu sözü yerine getirecektir."

Ülkenin kuzeyindeki Nasir şehrinin milislere geçmesiyle gerginlik başladı

Şubat ayında çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta, Machar ev hapsine alınmıştı.

Ülkede yaşanan gerilimlerin ardından Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 7 Mart'ta, halkı sükunete davet ederek "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.

Türkiye, ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Çin, Norveç, Polonya, İspanya, Malezya, Avusturya gibi ülkeler da Güney Sudan'a seyahat uyarısı yapmıştı.

Dünyanın en genç ülkesi

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.