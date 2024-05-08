Üye Girişi
Haberler

Güney Sudan'da 1,3 Milyon Mülteci Evine Döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da son 6 yılda 1,3 milyon mültecinin evine döndüğünü açıkladı. Geri dönüşlerdeki artışın, komşu ülkelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle kaydedildiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da son 6 yılda 1,3 milyon mültecinin evine döndüğünü açıkladı.

BMMYK'den yapılan açıklamada, Güney Sudanlı mültecilerin durumuna dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, son 6 yılda çevre ülkelerde bulunan 1,3 milyon Güney Sudanlı mültecinin evine döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Geri dönüşlerdeki artışın, başta Sudan olmak üzere komşu ülkelerdeki güvenlik sorunları nedeniyle kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, geri dönenlerin çoğunluğunun Sudan ve Etiyopya'dan geldiği belirtildi.

BM verilerine göre, Kenya, Uganda, Sudan, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de dahil olduğu bölgede 2,2 milyon Güney Sudanlı mülteci olarak yaşıyor.

Sudan'dan bağımsızlığını 2011'de elde eden Güney Sudan, 16 Aralık 2013'teki darbe ve görevden alma iddiasıyla iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren iç savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliği sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Birleşmiş Milletler Güney Sudan Bmmyk Sudan Güvenlik Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 9 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 9 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman ZTK 2024? Bayern Münih elendi mi? Real Madrid-Bayern Münih maçı ne oldu, kim elendi? Sampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak 2024? Wembley hangi takımın sahası? Şampiyonlar Ligi kim finale çıktı? Real Madrid elendi mi, Bayern Münih elendi mi? Real Madrid Bayern Münih ilk maç kaç kaç bitmişti? Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maç sonucu! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Real Madrid 2-1 Bayern Münih maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) R. Madrid B. Münih maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Final Four tek maç mı EuroLeague 2024? Karagümrük Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Real Madrid Bayern Münih maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman, nerede hangi statta oynanacak 2024? Yaş çay taban fiyatı açıklandı mı 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title