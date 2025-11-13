Haberler

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Görevden Alındı

Güncelleme:
Güney Sudan Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Benjamin Bol Mel'i görevden alarak rütbesini generallikten erliğe düşürdü. Bol Mel ve onunla bağlantılı bazı isimler de görevlerinden alındı.

Devlet televizyonunda, Mayardit'in bazı isimleri görevden almasıyla ilgili kararname yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcılarından Bol Mel görevinden alındı.

İktidar partisi Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) Birinci Başkan Yardımcılığı görevinden de alınan Bol Mel'in rütbesi generallikten erliğe düşürüldü. Bol Mel, Ulusal Güvenlik Servisinden de ihraç edildi.

Ayrıca, Bol Mel'e yakın isimler olarak bilinen Güney Sudan Merkez Bankası Başkanı Addis Ababa Othow ve Güney Sudan Gelir İdaresi Başkanı (SSRA) Simon Akuei de görevlerinden alındı.

Bol Mel, Mayardit'e gönderdiği mektupta, "Güney Sudan halkına Başkan Yardımcısı olarak hizmet etme ayrıcalığını bana verdiğiniz için en derin şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bol Mel, şubat ayında Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilerek SPLM'nin Birinci Başkan Yardımcılığına yükseltmiş ve Mayardit'in olası halefi olarak değerlendirilmişti.

ABD, Bol Mel'e, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle 2017'de yaptırım uygulamıştı. Bu yaptırımlar, yılın başında yenilenmişti.




