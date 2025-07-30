Güney Sudan, ABD'den Sınır Dışı Edilen Kişileri Kabul Etmeye Açık

Güney Sudan'ın, ABD'den sınır dışı edilen kişileri kabul etmeye açık olduğunu Donald Trump yönetimine ilettiği belirtildi.

Politico'nun haberine göre, ABD'nin sınır dışı ettiği 8 kişiyi daha önce kabul eden Güney Sudan, belli şartlar karşılığında aynı durumdaki daha fazla kişiyi kabul edebileceğini Washington'a iletti.

Juba yönetimi, bu kişileri kabul etmek için ABD'den, üst düzey bir yetkiliye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını, vatandaşlarının iptal edilen vizelerinin geri verilmesini, New York merkez bankasındaki hesabını yeniden aktif etmesini ve ev hapsinde tutulan Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın yargılanması konusunda destek verilmesini talep ediyor.

Güney Sudan'ın kabul ettiği ve ABD'den sınır dışı edilmeden önce Cibuti'deki bir ABD askeri üssünde tutulan 8 kişiden sadece birinin Güney Sudan vatandaşı olduğu biliniyor.

Washington yönetiminin bu taleplere henüz olumlu yanıt vermediği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, nisan ayında Güney Sudanlı pasaport sahiplerine vize yasağı getirmiş ve bu kişilerin ABD'ye girişlerini durdurmuştu.

Muhalif Riek Machar darbe suçlamasıyla görevden alınmıştı

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında, referandum sonucu Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından ülke iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları ara sıra yaşanıyor.

Şubat 2025'te çoğunluğu Güney Sudan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı muhalif Riek Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine hükümet, Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefetten (SPLM-IO) milis gücünü desteklediği iddiasıyla birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı. Ardından 26 Mart'ta, Machar ev hapsine alınmıştı.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Aralık 2013'te Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in dönemin Başkan Yardımcısı Riek Machar'ı darbe girişimiyle suçlayarak görevden almasıyla birlikte şiddet sarmalına sürüklendi.