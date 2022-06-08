ÇANAKKALE - Güney Marmara sahillerinde kıyı temizliği yapıldı - Haberler

Çanakkale'de, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Türkiye Çevre Haftası'nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü'nde kıyı temizliği düzenlendi.

Çanakkale kent merkezinde yer alan mavi bayraklı Barış Plajı ve Kepez Halk Plajı ile Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahili, Gelibolu ilçesi sahili ve plajı, Eceabat ilçesindeki halk plajı atıklardan temizlendi.

Barış Plajı'ndaki etkinlikte katılımcılara hitap eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Marmara Denizi'nin mevcut temizliğine dikkati çekmek ve temiz kalmasına destek olmak için bu tür çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Marmara Belediyeler Birliği bünyesindeki 7 ilde, ilçeler dahil aynı anda bu kıyı temizliğinin "Birlikte temiz tutalım" sloganıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Gökhan, "Marmara Denizi geçen yıl ciddi bir müsilaj felaketiyle karşı karşıya kaldı. Bunun olmaması için en önemli şart, denizin temiz olması. Özellikle deniz kirliliğinin sonuçları çok zor telafi edildiği için bu denizi korumamız gerektiği konusunda bir bilinçlendirme çalışması yapıyoruz. Halkımızda bu noktada bir algı oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

Gökhan, Barbaros Mahallesi Muhtarı Şaban Şahin ve belediye birim amirleri ile gönüllüler tarafından plajın atıklardan temizlenmesiyle etkinlik sona erdi.