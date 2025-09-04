Haberler

Güney Marmara'da Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini İptal Etti

Güney Marmara bölgesindeki kötü hava koşulları nedeniyle Balıkesir'in Narlı-Marmara ve Güney Marmara-Adalar hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, çeşitli kalkışlı seferlerin saatleri ve iptalleri duyuruldu.

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Balıklı'dan saat 15.45, Avşa'dan saat 14.30, Narlı'dan saat 16.30 ve Marmara'dan saat 17.45 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

Güney Marmara-Adalar Hattı'nda ise Ekinlik hareketli 16.30 seferinin yapılamayacağı, ayrıca Erdek'ten saat 19.30 kalkışlı seferin de olumsuz hava şartlarından dolayı Ekinlik Adası'na uğramayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
