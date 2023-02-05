Güney Marmara'da feribot seferleri iptal edildi Güncel Haberler Güney Marmara'da yarın yapılacak feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Güney Marmara'da yarın yapılacak feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, Avşa, Ekinlik, Marmara ve Paşalimanı Adası hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi. Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları sebebiyle seferlerin iptal edildiği belirtildi. Kaynak: AA / Güncel Paşalimanı Adası Marmara Güncel Haberler

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