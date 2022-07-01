Güney Marmara'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
AA - Sıtkı Yıldız - Güncel
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Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yalova Bölge Liman Başkanlığı tarafından hazırlanan tören, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kartal İskelesi'nden hareket eden teknelerle Yürüyen Köşk açıklarına gidildi.
Atatürk ve deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakılması sonrası yapılan flyboard gösterisi ilgiyle izlendi. Gösterinin bitişi ile Setur Marina iskelesine gelen protokol, buradan etkinliklerin yapılacağı meydana geri döndü.
AA / Sıtkı Yıldız - Güncel