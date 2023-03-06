Güney Koreliler, 'savaş dönemi tazminatlarında' Japonya'ya 'vakıf fonu' önerisine tepkili

Güney Kore'nin, Japonya ile "savaş dönemi tazminatları" sorununun çözülmesine ilişkin "vakıf fonu" önerisinin ardından sivil toplum örgütleri, tazminat ödemeyi kabul etmeyeceklerini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığının "vakıf fonu" açıklaması, Bakanlığın önünde toplanan grup tarafından protesto edildi.

Protestocular, Seul hükümeti destekli oluşturulacak vakfın, savaş döneminde Japon firmalar için çalıştırılan Korelilerin tazminatını ödemesi teklifini geri çekmesini talep etti.

Gösteriye katılan sivil ve işçi örgütü mensubu 611 kişi, Japon şirketler özür dilemeden ve doğrudan tazminat ödemeden "zorla çalıştırılan işçiler" konusundaki anlaşmazlığın herhangi bir çözümünü kabul etmeyeceklerini belirtti.

Protestoculardan Park Seok-un, "Yoon Suk-yeol hükümeti, halkın yasal olarak belirlenmiş haklarını ayak altına aldı ve Japon şirketleri temize çıkarmak için Japon yanlısı müzakereler düzenledi." ifadesini kullandı.

Japon firmalar için "zorla çalıştırılan" mağdurlardan 94 yaşındaki Yang Geum-deok ise "dilencilere para verir gibi" verilen herhangi bir tazminatı kabul etmeyeceğini söyleyerek, hükümeti yeni önerisi konusunda eleştirdi.

Yang, "Yanlış yapan ve özür dilemesi gereken insanlar var. Bu öneriyi çözüm olarak görmüyorum. Bu bir özür değil." dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin, bugün, Seul hükümeti destekli oluşturulacak vakfın, savaş dönemi Japon firmalar için çalışan 15 Korelinin tazminatını ödeyeceğini belirtmişti.

"Uzlaşmaya dayalı ilişkiler" vurgusu yapan Park, "Bu, Güney Kore ve Japonya arası çatışmaların ve nefretin ötesinde geleceğe yönelik fırsatlar için yeni ve tarihi bir pencere." ifadesini kullanmıştı.

Yeni plan

Yeni öneriye göre, savaş dönemi zorla çalıştırılan işçilerin tazminatının karşılanması için Seul hükümeti destekli kurulacak vakıf fonu, Koreli müştekilere tazminat ödeyecek.

Plana göre, Güney Kore iş dünyası dahil özel sektör kaynaklı isteğe bağlı finansman katkıları yoluyla oluşturulacak vakıf fonu, söz konusu tazminat miktarlarını karşılayacak.

2018'de ilan edilen Güney Kore Yüksek Mahkeme kararları ise Koreli müştekilere, söz konusu tazminatları Japon şirketlerin karşılaması gerektiğini beyan ediyordu.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945 döneminde "zorla çalıştırılan Koreli işçiler" konusu, Doğu Asya'nın iki komşusu arasındaki hassas sorun olarak biliniyor.