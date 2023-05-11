Güney Koreliler, hükümetin Kuzey'in 'insan hakları ihlallerine' ışık tutmasını destekliyor

Güney Kore'de yapılan ankete katılanların yüzde 70,5'i, Yoon Suk Yeol yönetiminin Kuzey Kore'nin "insan hakları ihlallerine" ışık tutmasına destek verdiğini belirtti.

Yonhap'ın haberine göre, Barışçıl Birleşim Tavsiye Konseyi (PUAC), 24-26 Mart'ta 1000 kişinin katılımıyla anket düzenledi.

Ankette katılımcılara hükümetin, Kuzey Kore'nin "insan hakları ihlallerine" ışık tutma girişimleri soruldu, katılımcıların yüzde 70,5'i bunu desteklediğini ifade etti.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 50'si ise Pyongyang yönetiminin nükleer füze tehditlerine rağmen Kuzey Kore'ye yardım yapılması ve işbirliğinin geliştirilmesi görüşünü savundu.

Söz konusu anket, Yoon yönetiminin, 2022 Mayıs'tan bu yana Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerini gündeme taşımasının ardından yapıldı.

Güney Kore, Aralık 2022'de Kuzey tarafının insan hakları ihlallerine dair iddialarını Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna da taşımıştı.

PUAC, Yoon'a Kuzey ve Güney Kore'nin demokratik ve barışçıl birleşmesi amacıyla çalışmalar düzenleyerek danışmanlık hizmeti veriyor.