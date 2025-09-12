Güney Koreli İşçilerin ICE Baskınından Sonra Ülkelerine Dönüşü

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin Hyundai-LG tarafından işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınan ve bir haftanın ardından dün serbest bırakılan 316 Güney Kore vatandaşı ülkelerine döndü.

Yonhap'ın haberine göre, hem ABD hem de Güney Kore kamuoyunda yankı uyandıran, iki ülke ilişkilerini gerilme noktasına getiren ICE baskını sonrası bir hafta boyunca tutuldukları gözaltı merkezinden dün salıverilen 316 Güney Kore vatandaşını ve 14 yabancıyı taşıyan uçak, yerel saatle 15.20 sularında başkent Seul'e iniş yaptı.

Uçaktaki işçilerin 10'unun kadın olduğu, yabancıların ise 10'unun Çinli, 3'ünün Japon ve birinin Endonezyalı olduğu belirtildi.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskını dolayısıyla "endişe ve üzüntü" duyduğunu ifade etmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." demişti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini belirtmişti.