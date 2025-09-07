Güney Koreli İşçiler için Gözaltı Görüşmeleri Tamamlandı

Güney Kore, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı Ofisinden üst düzey yetkili Kang Hoon-sik, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE tarafından 5 Eylül'de yapılan baskında gözaltına alınanların serbest bırakılması için yürütülen görüşmelerin sonuçlandığını kaydeden Kang, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın ABD'ye gönderileceğini belirtti.

Kang, "Hala tamamlanması gereken idari prosedürler var. Prosedürler tamamlandığında özel uçak, vatandaşlarımızı getirmek üzere yola çıkacak." ifadelerini kullandı.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Yonhap'a göre, Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli 450'ye yakın kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım uygulayan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.