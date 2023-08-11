Güney Koreli Gönüllüler Osmaniye'de Yardım Faaliyetinde Bulundu

KAHRAMANMARAŞ merkezli büyük depremler sonrası Osmaniye'ye yardıma gelen Güney Koreli gönüllüler, 6 ay aradan sonra afetzedelerle bir araya gelerek, yardım faaliyetinde bulundu. Doktor, öğretmen ve iş insanınlarından oluşan 28 kişilik gönüllü ekibi, 5 gün süreyle Osmaniye'de kalarak, çocuklarla vakit geçirip, çeşitli etkinliklere katılacak.

Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda, Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerinden oluşan heyet, yaklaşık 9 bin kilometre mesafeyi kat ederek, ilk olarak Karaçay Konteyner Kenti'ni ziyaret edip burada çocuklarla buluştu. Osmaniye Belediyesi çocuk oyun otobüsü ve ekibinin de katıldığı programlarda Güney Koreliler, çocuklarla birlikte çeşitli oyun faaliyetlerinde bulunup müzik dinletisi sundu. Ardından karate gösterisi sunan Güney Koreliler, afetzede çocuklar tarafından alkışlandı. Gönüllü ekip, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret ederek, yapacakları yardım faaliyetleri hakkında bilgi aktardılar. Başkan Kadir Kara ise konuşmasında, 'Yaşadığımız deprem felaketinden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Güney Koreli dostlarımızı makamımızda ağırladık. Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı şehrimiz, ülkemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum dedi.Cho Inyoung, grup lideri Tae Wonseok'un Osmaniye'de yapacakları yardım faaliyetlerini tercüme ederek şunları kaydetti 'Biz Güney Kore'den geldik. Güney Kore ile Türkiye'nin çok uzun bir zamandır dostluğunu biliyoruz. Bizim çok eskiye dayanan, tarihsel olarak kardeş ve dost ülke olarak biliyoruz. Kore savaşlarında Türklerin gelip bizlere çok fazla yardımcı olduğunu biliyoruz. Bizler Türkiye'de deprem olduğunu duyduk ve 6 ay gibi bir süre geçti. Türklerin nasıl yaşadığını, nasıl bir şekilde ayağa kalktığını gözümüze gördük ve yanınızda olduğumuzu göstermek için buradayız. Bütün gücümüzle size destek için buraya kadar geldik. (DHA)