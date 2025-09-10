Güney Koreli Göçmenlerin ABD'ye Dönüşü Zorlaşıyor

Güney Kore, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin, Hyundai-LG firmalarınca işletilen fabrikaya düzenlediği baskında gözaltına alınan Güney Korelilerin ülkeye dönüşünün, "ABD'deki koşullar nedeniyle zorlaştığını" açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına 5 Eylül'de ICE tarafından yapılan baskında gözaltına alınan vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gözaltına alınan 300'den fazla Güney Kore vatandaşının bugün dönüş için uçağa binmesi beklenirken, açıklamada dönüşün "ABD'deki koşullar nedeniyle zorlaştığı" kaydedildi.

Koşullara ilişkin detaylı bilgi verilmeyen açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede geri dönmelerini sağlamak için ABD tarafıyla görüşmelerimizi sürdürüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Güney Koreli firmaların işlettiği fabrikaya ICE baskını

Georgia eyaletinde Hyundai-LG tarafından işletilen elektrikli araç akü fabrikasına ICE birimleri tarafından 5 Eylül'de baskın düzenlenmişti.

Baskında 300'den fazlası Güney Koreli olmak üzere yaklaşık 475 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, Seul hükümetinin ICE baskınına karşı "endişe ve üzüntü" duyduğunu bildirmiş, "ABD'ye yatırım yapan şirketlerimizin ekonomik faaliyetleri ve vatandaşlarımızın hak ve çıkarları haksız yere ihlal edilmemeli." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin tamamlandığını ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından özel bir uçağın vatandaşları getirmek üzere ABD'ye gönderileceğini açıklamıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise söz konusu kişilerin yasa uyarınca "sınır dışı" edileceklerini açıklamıştı.