Güney Koreli Gezgin Mhyochi, Türkiye'yi Keşfetmeye Devam Ediyor

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Güney Koreli Gezgin Mhyochi, Türkiye'yi Keşfetmeye Devam Ediyor
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Sosyal medya fenomeni Hyojeong Park, Türkiye turunda Ordu’ya ulaştı ve ülkemizle ilgili olumlu izlenimlerini paylaştı. Mhyochi, gezisini Trabzon ve Gürcistan ile sürdürecek.

Türkiye'yi dolaşan Güney Koreli gezgin, Ordu'ya ulaştı: "Türkiye çok güzel"

ORDU - Sosyal medyada "Mhyochi" lakabı ile yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park (26), yürüyerek başladığı Türkiye turunda Ordu'ya ulaştı.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Ordu oldu. Ünye ve Fatsa ilçelerinde konaklayan ve 2 gündür gezisini takipçilerine yansıtan Mhyochi, Perşembe ilçesine ulaştı. Vatandaşlar tarafından da merakla karşılanan Mhyochi, Ordu gezisinin ardından Trabzon'a kadar gideceğini ve sonrasında ise Gürcistan'a gitmeyi de hedeflediğini kaydetti.

"Türkiye çok güzel"

Mhyochi, Perşembe ilçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye çok güzel, Ordu'da çok güzel. Ordu'da deniz ve yeşil çok güzel. Türkiye'yi seviyorum. Samsun'dan sonra Çarşamba, Terme, Ünye, Fatsa, Perşembe, şimdi de Ordu'ya yürüyorum. Sonrasında Trabzon. Türkiye kardeş ülke" dedi.

Öte yandan sosyal medya hesabından sürekli canlı yayın yaparak Türkiye'yi dolaşan Mhyochi, İstanbul ve Samsun illerinde vatandaşlar tarafından rahatsız edilmiş, o anlar ise Güney Koreli gezginin canlı yayın kamerasına yansımıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM KUŞCU - Güncel
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