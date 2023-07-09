Güney Koreli Aktivistler Nükleer Atık Suyuna Karşı Protesto Düzenledi

Güney Koreli sivil aktivistler, politikacılar, balıkçılar ve halktan oluşan bir grup, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Japonya'nın Pasifik'e boşaltmayı planladığı nükleer atık suyuyla ilgili nihai rapora karşı protesto gösterisi düzenledi.

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiichi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum gruplarının üyeleri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

SEUL, 9 Temmuz(Xinhua) -- Güney Koreli sivil aktivistler, politikacılar, balıkçılar ve halktan oluşan bir grup Cumartesi günü Seul'ün merkezinde bir araya gelerek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Japonya'nın Pasifik'e boşaltmayı planladığı nükleer atık su ile ilgili nihai raporuna karşı seslerini yükseltti.

Protestocular, UAEA Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Güney Kore Dışişleri Bakanı ile görüşeceği Güney Kore Dışişleri Bakanlığı binası yakınlarında protesto gösterisi düzenledi.

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum gruplarının üyeleri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum gruplarının üyeleri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum grubunun bir üyesi, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum gruplarının üyeleri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı hazırlanan bir pankart, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)

Japonya'nın deprem ve tsunamide zarar gören Fukuşima'daki Daiiçi nükleer santralinden Pasifik Okyanusu'na radyoaktif atık su boşaltma planına karşı olduklarını dile getirmek üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir araya gelen Güney Koreli sivil toplum gruplarının üyeleri, 8 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Yiliang/Xinhua)