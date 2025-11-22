Haberler

Güney Kore Yoon Suk Yeol'un Sıkıyönetim Davasını Soruşturmak İçin Görev Gücü Kuruyor

Güncelleme:
Güney Kore, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davasını araştırmak üzere savunma ve dışişleri bakanlıkları tarafından görev gücü kurulacağını açıkladı. Görev gücü, kamu görevlilerinin yasa dışı faaliyetlerini inceleyecek.

Güney Kore'de savunma ve dışişleri bakanlıkları, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un yargılandığı sıkıyönetim davasını soruşturmak amacıyla kendi görev güçlerini kuracağını duyurdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore savunma ve dışişleri bakanlıkları, Yoon hakkında yürütülen sıkıyönetim davasına ilişkin karar aldı.

Buna göre, Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok dava kapsamında, söz konusu sıkıyönetim sürecinde kamu görevlilerinin yasa dışı faaliyetlerde bulunup bulunmadığını araştırmak üzere kurumlar arası bir girişimde bulunarak görev gücü kurulması talimatını verdi.

Savunma Bakanlığı, kurulacak görev gücünün, teftiş bürosu üyeleri ve dış uzmanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 50 personelden oluşacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı da Bakan Cho Hyun başkanlığında kendi görev gücünü kurduğunu ve görev gücünün 24 Kasım 2025-30 Ocak 2026 tarihleri arasında faaliyet göstereceğini açıkladı.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Eski Başbakan Han Duck-soo ise sıkıyönetim girişimine katıldığı veya destek verdiği iddiasıyla yargılanıyor.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
