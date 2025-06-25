Güney Kore Yerli Uzun Menzilli Füze Testini Başarıyla Gerçekleştirdi
Güney Kore, yerli yapım uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzenin başarılı testini gerçekleştirdi. Savunma Tedarik Programı Ajansı, füzenin güvenli ve işlevsel bir şekilde uçaktan ayrıldığını doğruladı. Bu test, 2018'de başlatılan KF-21 savaş uçaklarıyla entegrasyon çalışmaları için önemli bir adımdır.
Güney Kore, geliştirilmekte olan yerli üretim uzun menzilli havadan karaya güdümlü füzenin testini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Yonhap'ın haberine göre, Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA) yetkilileri, Hava Kuvvetleri biriminde yapılan teste ilişkin açıklama yaptı.
Yetkililer, füzenin güvenliğini ve işlevlerini etkilemeden uçaktan ayrılıp ayrılmadığını doğrulamak üzere yapılan testin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.
Füzenin 2018'de başlatılan, hassas saldırılar gerçekleştirmek üzere KF-21 tipi savaş uçaklarına takılacak uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları için dönüm noktası olduğunu belirten yetkililer, 2027 itibarıyla KF-21 ile tam entegrasyon denemelerine geçmeden önce füzenin FA-50 hafif saldırı uçaklarının kullanıldığı çeşitli testlere tabi tutulacağını kaydetti.