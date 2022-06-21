Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı - Haberler

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Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı

Xinhua - Güncel
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Güney Kore Yerli Uzay Roketi Nuri'yi Yeniden Fırlattı

SEUL, 21 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore kendi geliştirdiği uzay roketini Salı günü ikinci kez uzaya gönderdi.

SEUL, 21 Haziran (Xinhua) -- Güney Kore kendi geliştirdiği uzay roketini Salı günü ikinci kez uzaya gönderdi. Kore Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nün canlı yayınladığı görüntülerde, Nuri adı verilen Kore Uzaya Fırlatma Aracı (KSLV)-II, ülkenin güneyindeki bir kıyı köyü olan Goheung'da bulunan Naro Uzay Merkezi'nden yerel saatle 16.00'da fırlatıldı. Nuri'nin ilk deneme fırlatması geçtiğimiz Ekim ayında yapılmış, fırlatma sonrasında roket hedeflenen 700 km yüksekliğe başarıyla çıkmış ancak üçüncü aşama yardımcı motoru planlanandan daha önce gücünü yitirdiği için 1,5 tonluk temsili uyduyu yörüngeye oturtmayı başaramamıştı. İkinci fırlatmanın geçtiğimiz Perşembe günü yapılması planlanmış ancak oksitleme tank sensöründe meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle fırlatma ertelenmişti.

Xinhua / Güncel

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