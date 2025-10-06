Haberler

Güney Kore'ye Yasa Dışı Girişte 8 Çinli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore'nin Sahil Güvenlik yetkilileri, gece saatlerinde ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Çin vatandaşını yakaladı. Bu kişilerin kendilerini balıkçı olarak tanıttıkları ve göçmenlik yasalarını ihlal ettikleri bildirildi.

Güney Kore'ye tekneyle yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Çin vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore Sahil Güvenlik yetkililerinin ülkeye yasa dışı girmeye çalışan 8 Çin vatandaşına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, gece saatlerinde bir tekneyle Güney Kore karasularına giren 8 Çinlinin yakalandığı bildirildi.

İş bulmak için ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişilerin kendilerini balıkçı gibi gösterdiği aktarılan açıklamada, göçmenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere yönelik tutuklama kararı çıkarılacağı ifade edildi.

Yetkililer, teknenin Güney Kore kıyılarının yaklaşık 300 kilometre batısındaki Çin'in Shandong eyaletinden yola çıktığının belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı

Sinan Ateş davasının kilit ismi aracında suikasta uğradı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları

Şırdan sunumu esnasında Songül Karlı'nın zor anları
Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yaptı, yüzlerce kadın Gazze için sokağa indi

Çağrı Erdoğan'dan geldi, yüzlerce kadın sokağa indi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.