Güney Kore'ye Yasa Dışı Girişte 8 Çinli Yakalandı

Güney Kore'ye tekneyle yasa dışı yollardan girmeye çalışan 8 Çin vatandaşının yakalandığı bildirildi.

Yonhap'ın haberinde, Güney Kore Sahil Güvenlik yetkililerinin ülkeye yasa dışı girmeye çalışan 8 Çin vatandaşına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, gece saatlerinde bir tekneyle Güney Kore karasularına giren 8 Çinlinin yakalandığı bildirildi.

İş bulmak için ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan kişilerin kendilerini balıkçı gibi gösterdiği aktarılan açıklamada, göçmenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere yönelik tutuklama kararı çıkarılacağı ifade edildi.

Yetkililer, teknenin Güney Kore kıyılarının yaklaşık 300 kilometre batısındaki Çin'in Shandong eyaletinden yola çıktığının belirlendiğini kaydetti.