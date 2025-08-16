Güney Kore Video Gazetecileri Derneği'nden İsrail'e Sert Tepki

Güney Kore Video Gazetecileri Derneği, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılarını kınayarak, "(Saldırı) Gazze'deki gerçekliği ortaya koyan gazetecilerin sesini susturmak ve gerçeği gizlemek için yapılan alçakça girişimden başka bir şey değildir." ifadesini kullandı.

Güney Kore Video Gazetecileri Derneği, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazetecinin ölümüne neden olan saldırısıyla, Gazze'deki katliamının acı gerçeğini dünyaya aktaran gazetecilerin özgürlüğünü bir kez daha çiğnediği belirtildi.

İsrail'in doğrulanmamış iddialarla bu saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "(Saldırı) Gazze'deki gerçekliği ortaya koyan gazetecilerin sesini susturmak ve gerçeği gizlemek için yapılan alçakça bir girişimden başka bir şey değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'deki durum, "tarihte gazeteciler için en ölümcül savaş" olarak nitelendirildi.

İsrail'in bu saldırılarının, Gazze'deki gazetecilere yönelik suçlarını ve Gazze sakinlerine yönelik insanlık dışı saldırılarını ve cinayetlerini dünyanın öğrenmesini engellemek için kasıtlı yürütülen kampanyanın parçası olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in tanıkların bulunmadığı bir savaş yürütmeye çalıştığı kaydedildi.

İsrail hükümetine, basına yönelik "insanlık dışı baskıyı ve savaş suçlarını" derhal durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, Güney Kore medyası ve gazetecilerine de İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "kendileriyle doğrudan bağlantısı olmayan, uzaktaki birilerinin acısı hakkında haber olarak ele almamaları" çağrısı yapıldı.

Güney Kore'nin "Japon sömürge dönemi ve Kore Savaşı'ndan kaynaklanan uzun süreli acı ve yaralarının tarihinin düşünülmesi" gerektiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamına ve Filistinli gazetecileri öldürmesine ilişkin daha derinlemesine ve tutarlı haber yapılması talep edildi.

Enes eş-Şerif'in de aralarında bulunduğu 6 gazetecinin öldürülmesi

İsrail ordusunun, 10 Ağustos akşamı Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteci hayatını kaybetmişti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun saha muhabiri olan Şerif, Gazze'deki medya ablukasını kıran, açlık ve İsrail katliamlarını dünyaya duyuran nadir seslerden birisiydi.

Şerif ve Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 6 gazetecinin hayatını kaybetmesiyle, savaşın başlangıcından bu yana İsrail tarafından öldürülen gazeteci sayısı 238'e yükselmişti.