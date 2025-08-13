Güney Kore ve Suudi Arabistan İşbirliğini Güçlendiriyor

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, işbirliğini güçlendirme konusunda anlaştı.

Yonhap ajansının, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Lee ve Bin Selman telefonda görüştü.

Liderler görüşmede ikili işbirliğinin geleneksel enerji ve inşaat sektörlerinin ötesine geçerek imalat, savunma, teknoloji ve diğer alanlara da yayıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden güvene dayalı işbirliğini daha da güçlendirme konusunda anlaşılırken, Lee, Güney Kore'nin gelecekteki stratejik endüstrilerini güçlendirme ve geliştirme çabalarında Suudi Arabistan ile ortaklık kurma isteğini dile getirdi.

Liderler ayrıca, gelecekte bir araya gelerek ikili ilişkileri geliştirme yolları hakkında yakın istişarelere devam etme konusunda da mutabık kaldı.