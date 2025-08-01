Güney Kore ve Polonya 6,5 Milyar Dolarlık Tank İhracatı Anlaşması İmzaladı

Güney Kore, "K2" tankı ihracatı için Polonya ile 6,5 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back ve Polonyalı mevkidaşı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, K2 tankları üreten Hyundai Rotem şirketi ile Polonya Silahlanma Grubu (PGZ) arasında yapılan anlaşmanın imza törenine katıldı.

Anlaşma kapsamında Güney Kore, Polonya'ya 6,5 milyar dolarlık 180 adet K2 tankı ve 81 adet farklı türden destek aracı sağlayacak.

Yeni K2 tanklarının üretimi, temmuzda anlaşmaya varılan ilk partinin yıl sonuna kadar tamamen teslim edilmesinin ardından başlayacak.

180 tankın 116'sı Hyundai Rotem tarafından imal edilecek, kalanını ise PGZ, Polonya'da üretecek.

Polonya, 2022'de Güney Kore ile K2 tankları, K9 obüsleri ve FA-50 hafif taarruz uçakları için anlaşmalar imzalamıştı. İki ülke, temmuzda da yaklaşık 6 milyar dolarlık K2 tankı üretimi için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.