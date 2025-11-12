Güney Kore ve Katar Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, Katar Enerji Bakanı Saad bin Şeride el-Kabi ile enerji ve teknoloji alanlarında ikili işbirliğini ele aldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Başbakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kim ve Kabi, başkent Seul'de bir araya geldi.

Başbakan Kim, Katar'ın, Güney Kore'nin en büyük ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçisi olduğunu belirterek "Ülkemiz, Katar'dan en yüksek hacimli LNG taşıyıcısı siparişleri aldı." ifadesini kullandı.

Kim ayrıca, Katar ile işbirliğini sadece enerji alanında değil, yapay zeka sektöründe de genişletmeyi umduklarını dile getirdi.

Katarlı Bakan da Güney Koreli şirketlerin ülkesinin altyapısına katkılarına işaret ederek, enerji işbirliğinin artırılması yönündeki umudunu ifade etti.