Güney Kore ve Japonya Ortak Deniz Tatbikatını Erteledi

Güney Kore, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu olan adaların yakınlarında uçtukları gerekçesiyle askeri uçaklarına yakıt ikmali yapmayı reddeden Japonya ile bu ay düzenlenmesi planlanan ortak deniz tatbikatını erteledi.

Tokyo merkezli Yomiuri gazetesinin haberine göre Güney Kore ile Japonya'nın 1999 ila 2017'de 10 kez düzenlediği ancak 2018'de askıya aldığı ortak deniz tatbikatının bu ay devam ettirilmesine yönelik planlar iptal oldu.

Gazeteye konuşan hükümet yetkilileri, Güney Kore Donanmasının, ortak deniz tatbikatının bu ay yapılmayacağını Japonya'ya bildirdiğini aktardı.

Bu kararda ay başında Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine ait üste Güney Kore'nin askeri uçaklarına yakıt ikmalinin reddedilmesinin etkili olduğu belirtildi.

Japonya, bu uçaklara yakıt ikmali yapmayı, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu olan "Dokdo/Takeşima Adaları" civarında uçtukları gerekçesiyle reddetmişti.