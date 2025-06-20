Güney Kore ve Japonya Liderlerinden İşbirliği Mesajları

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Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, G7 zirvesinin ardından sosyal medya üzerinden iki ülke arasındaki işbirliğini vurgulayan mesajlar paylaştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, G7 zirvesinin ardından birbirlerinin dillerinde işbirliği mesajları yayımladı.

Sosyal medya platformu X hesaplarından paylaşım yapan liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesiyle ilgili Japonca ve Korece mesajlar verdi.

Paylaşımının bir kısmını Japonca yayımlayan Lee, Japonya ile "gelecek odaklı" ilişkiler kurma ihtiyacını vurguladı.

İşiba da Lee'ye zirveyi anlatan ve Korece çevirisiyle yayımlanan mesajla yanıt verdi.

Güney Kore hükümetiyle yakın iletişimi sürdüreceğini belirten İşiba, Kuzey Kore ile ilgili konularda hem Güney Kore hem de ABD ile yakın koordinasyon içinde olma taahhüdünde bulundu.

G7 Liderler Zirvesi, Kanada'nın Alberta eyaletinde 15-17 Haziran'da düzenlenmiş, iki lider zirve kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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