Güney Kore ve Japonya Liderleri İşbirliğini Güçlendirme Üzerine Görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, APEC Zirvesi'nde bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek için alınacak önlemleri ele aldılar. Lee, işbirliğinin ülkelere sağladığı faydaları vurguladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, değişen uluslararası dinamikler ve ticaret ortamında iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.

???????Yonhap ajansının haberine göre, iki lider, Güney Kore'nin Gyeongju kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Lee, burada yaptığı açıklamada, "Hızla değişen uluslararası dinamikler ve ticaret ortamında, birçok benzerliği paylaşan komşu ülkeler Güney Kore ve Japonya'nın, geleceğe yönelik işbirliğini her zamankinden daha fazla güçlendirmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Güney Kore ve Japonya'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok ortak zorlukla karşı karşıya olduğunu belirten Lee, bu sorunların aşılmasında koordineli şekilde birlikte çalışmanın önemini vurguladı.

Lee, iki ülkenin deneyimlerini paylaşarak ve birlikte çalışarak iç ve uluslararası sorunları başarıyla çözmeye çalışacaklarına inandığını kaydetti.

Takaiçi ise Güney Kore ve Japonya'yı birbirleri için önemli komşu ülkeler olarak tanımladı.

İki ülke arasında daha yakın bir işbirliği beklediğini ifade eden Takaiçi, "İki ülke arasındaki bağları geleceğe dönük ve istikrarlı bir şekilde geliştirmek, her iki ülke için de faydalı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
