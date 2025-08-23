Güney Kore ve Japonya, İşbirliğini Güçlendirme Çağrısında Bulundu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile yaptığı görüşmede, küresel ticaret ve güvenlik düzeninde yaşanan değişimlere karşı iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik çağrıda bulundu.

Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği buluşma öncesi Japonya ile ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen Lee, Japonya Başbakanı İşiba ile Tokyo'da bir araya geldi.

Japonya'yı "ön bahçeyi paylaşan komşu" olarak tanımlayan Lee, iki ülkenin işbirliğini ilerletmek için çalışacağına ve anlaşmazlıkları en aza indirmeye yönelik çaba göstereceğine dair beklentisini ifade etti.

Lee, "Uluslararası düzenin ticaret ve güvenlik alanlarında dalgalandığı bir dönemde, değerler, düzen ve ideoloji açısından benzer konumlara sahip Güney Kore ile Japonya, işbirliğini her zamankinden daha fazla güçlendirmeli." dedi.

İşiba da Lee'nin ABD ziyaretinden önce ilk ikili görüşmesini Japonya'da yapmayı tercih etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ABD ile üçlü işbirliğinin önemine de işaret eden İşiba, "Japonya, Güney Kore ve ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşıyor. Barış ve istikrar, ancak çaba gösterilirse sağlanabilir." ifadesini kullandı.